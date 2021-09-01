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سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-9-2021

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر

استقر سعر اليورو اليوم 1-9-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.27جنيه للشراء، و18.45جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.30 جنيه للشراء.
 
18.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.27 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى بنك مصر
18.27 جنيه للشراء.
 
18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.26 جنيه للشراء.
 
18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.29 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.29 جنيه للشراء.
 
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.32 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.

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