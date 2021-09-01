Advertisements

البابا فرانسيس ينتقد تورط الغرب الأخير في الأحداث الأفغانية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
انتقد البابا فرانسيس تورط الغرب الأخير في أفغانستان باعتباره محاولة خارجية لفرض الديمقراطية - رغم أنه فعل ذلك من خلال الاستشهاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما كان يعتقد أنه كان يقتبس من الألمانية أنجيلا ميركل.

وردًا على سؤال خلال مقابلة إذاعية تم بثها يوم الأربعاء حول الخريطة السياسية الجديدة التي تتشكل في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من الدولة التي تسيطر عليها طالبان بعد 20 عاما من الحرب، قال البابا إنه سيرد باقتباس نسبه إلى المستشارة الألمانية، والتي وصفها بأنها "أحد أعظم الشخصيات السياسية في العالم".

وقال البابا: "من الضروري وقف السياسة غير المسؤولة لفرض قيمها الخاصة على الآخرين ومحاولات بناء الديمقراطية في دول أخرى على أساس نماذج خارجية دون مراعاة القضايا التاريخية والعرقية والدينية والتجاهل التام لتقاليد الآخرين". لكن تلك الكلمات قالها الرئيس الروسي الشهر الماضي بحضور ميركل خلال زيارتها لموسكو.

خلال الاجتماع في 20 أغسطس، انتقد بوتين الغرب بشدة بشأن أفغانستان، قائلا إن اجتياح طالبان السريع للبلاد أظهر عدم جدوى المحاولات الغربية لفرض رؤيتها للديمقراطية. في غضون ذلك، حثت ميركل روسيا على استخدام اتصالاتها مع طالبان للضغط من أجل السماح للمواطنين الأفغان الذين ساعدوا ألمانيا بمغادرة أفغانستان.

وأضاف فرانسيس أيضًا إن "جميع الاحتمالات لم تؤخذ في الاعتبار" بشأن رحيل الحلفاء الغربيين من أفغانستان. ودعا المسيحيين في جميع أنحاء العالم إلى "الصلاة والتكفير عن الذنب والصوم" في مواجهة الأحداث في أفغانستان.

الكلمات المفتاحية

طالبان الغر البابا فرانسيس افغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على القناة المتفوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات مونديال قطر

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ظريف يدعو لعدم نقل مسلحي "داعش" إلى أفغانستان

"طالبان" تعلن وقف إطلاق النار في أفغانستان ثلاثة أيام خلال عيد الأضحى

بوتين يتلقى رسالة من الرئيس الأفغاني

الملف الأفغاني على طاولة المباحثات المصرية.. استطلاع غربي وعربي لرؤية القاهرة (تفاصيل)

بعد وصول القيادي الثاني لطالبان.. ترقب في أفغانستان حول تشكيل الحكومة

ميركل: الجيش الأفغاني انهار 'بوتيرة مذهلة'

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:07 ص

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

01:26 ص

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

10:03 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements