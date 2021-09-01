البابا فرانسيس ينتقد تورط الغرب الأخير في الأحداث الأفغانية

انتقد البابا فرانسيس تورط الغرب الأخير في أفغانستان باعتباره محاولة خارجية لفرض الديمقراطية - رغم أنه فعل ذلك من خلال الاستشهاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما كان يعتقد أنه كان يقتبس من الألمانية أنجيلا ميركل.





وردًا على سؤال خلال مقابلة إذاعية تم بثها يوم الأربعاء حول الخريطة السياسية الجديدة التي تتشكل في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة وحلفائها من الدولة التي تسيطر عليها طالبان بعد 20 عاما من الحرب، قال البابا إنه سيرد باقتباس نسبه إلى المستشارة الألمانية، والتي وصفها بأنها "أحد أعظم الشخصيات السياسية في العالم".





وقال البابا: "من الضروري وقف السياسة غير المسؤولة لفرض قيمها الخاصة على الآخرين ومحاولات بناء الديمقراطية في دول أخرى على أساس نماذج خارجية دون مراعاة القضايا التاريخية والعرقية والدينية والتجاهل التام لتقاليد الآخرين". لكن تلك الكلمات قالها الرئيس الروسي الشهر الماضي بحضور ميركل خلال زيارتها لموسكو.





خلال الاجتماع في 20 أغسطس، انتقد بوتين الغرب بشدة بشأن أفغانستان، قائلا إن اجتياح طالبان السريع للبلاد أظهر عدم جدوى المحاولات الغربية لفرض رؤيتها للديمقراطية. في غضون ذلك، حثت ميركل روسيا على استخدام اتصالاتها مع طالبان للضغط من أجل السماح للمواطنين الأفغان الذين ساعدوا ألمانيا بمغادرة أفغانستان.



