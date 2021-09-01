Advertisements

تنسيق 2021.. قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
تنسيق 2021.. ننشر  لكم في السطور التالية قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، حيث انطلق تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة أمس الثلاثاء، ومن هنا إليكم التفاصيا:

قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة
جامعة 6 أكتوبر.
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
جامعة مصر الدولية.
الجامعة الألمانية بالقاهرة.
جامعة الأهرام الكندية.
الجامعة البريطانية في مصر.
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات, 
جامعة سيناء.
جامعة فاروس بالإسكندرية.
جامعة النهضة ببنى سويف.
جامعة المستقبل.
الجامعة المصرية الروسية.
جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
جامعة هليوبوليس.
جامعة الجيزة الجديدة.
جامعة دراية بالمنيا.
جامعة بدر.
جامعة حورس.
جامعة المصرية الصينية.
جامعة ميريت.
جامعة سفنكس.
جامعة السلام.
جامعة الملك سلمان الدولية.
جامعة العلمين الدولية.
جامعة الجلالة.
جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.
جامعة النيل الأهلية.
الجامعة الفرنسية في مصر. 
الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات 2021 تنسيق 2021 القانوية العامة الجامغات الخاصة الجامعات الاهلية الجامعات

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل الشحات عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على القناة المتفوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات مونديال قطر

منذ حوالي 3 ساعات

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ 41 دقيقة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طلب أخير من مبابي لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل .. اعلان تنسيق الثانوية العامة 2018 للجامعات سجل الأن بالاسم .. اليوم السابع .. الوطن .. مصراوي .. الدستور .. فيتو

وزير التعليم العالي يستعرض تطور الجامعات الخاصة والأهلية

"التعليم العالي" تعلن الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

تنسيق الكليات 2021.. تعرف على قائمة الجامعات الخاصة والأهلية والدولية المعتمدة في مصر

87 % للطب البشري.. تعرف على تنسيق الجامعات الخاصة

"الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية" يكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:07 ص

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

01:26 ص

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

10:03 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

04:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements