تنسيق 2021.. قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

تنسيق 2021.. ننشر لكم في السطور التالية قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، حيث انطلق تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة أمس الثلاثاء، ومن هنا إليكم التفاصيا:





قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة

جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية في مصر.

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات,

جامعة سيناء.

جامعة فاروس بالإسكندرية.

جامعة النهضة ببنى سويف.

جامعة المستقبل.

الجامعة المصرية الروسية.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

جامعة دراية بالمنيا.

جامعة بدر.

جامعة حورس.

جامعة المصرية الصينية.

جامعة ميريت.

جامعة سفنكس.

جامعة السلام.

جامعة الملك سلمان الدولية.

جامعة العلمين الدولية.

جامعة الجلالة.

جامعة المنصورة الجديدة الأهلية.

جامعة النيل الأهلية.

الجامعة الفرنسية في مصر.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.