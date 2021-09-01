ارتفاع صادرات مصر من الأغذية 14% خلال 7 أشهر





بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2021 حوالي 2.348 مليار دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 14% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2.086 مليون دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 297 مليون دولار.





وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة بلغت 384 مليون دولار، كما حقق الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 355 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو47% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يوليو 2021 حوالي 287 مليون دولار بنسبة نمو 8%، بحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية





وتصدرت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 بقيمة 1268 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 10% وقيمة نمو بلغت 120 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 391 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 224 مليون دولار وتمثل 9% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 2%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 129 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 372 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.





أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 177 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، يليها أمريكا بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 25%، ليبيا بقيمة 116 مليون دولار ونسبة نمو 5%، السودان 112 مليون دولار ونسبة نمو 148%، الجزائر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، المغرب بقيمة 99 مليون دولار ونسبة زيادة 60%، الاردن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 11%، اليمن بقيمة 82 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الصين بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 174%، سوريا في المركز العاشر بقيمة 80 مليون دولار ونسبة نمو 63% مقارنة بصادرات الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.





كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 113 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 67 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 51 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 99 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 37 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 80 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 31 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 24 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 70 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 60 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفى المركز العاشر إيطاليا بقيمة صادرات 73 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.







