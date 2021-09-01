الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة.. وفرص تساقط أمطار بهذه المناطق غدًا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا بالأمس يتنبأ بحالة الطقس خلال شهر سبتمبر بأكمله، لافتة إلى أن شهر سبتمبر سوف ينقسم لقسمين النصف الأول منه نشهد انخفاض نسب الرطوبة مع تذبذب درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة خلال هذا الأسبوع تعتبر في المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام تتراوح من 34: 35 درجة على القاهرة، موضحة أنه خلال النصف الثاني من سبتمبر سنشهد انخفاض في درجات الحرارة وانخفاض في نسب الرطوبة وينحصر منخفض الهند الموسمي تمامًا، ويمتد مرتفع الآزور ويؤثر على كافة أنحاء الجمهورية بما يؤدي للإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة والرطوبة.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار على بعض المناطق نشهدها خلال شهر سبتمبر بداية من غدًا الخميس وحتى السبت المقبل على مناطق من جنوب سيناء وخاصة على مدينة سامنت كاترين وبعض مناطق جنوب البلاد لكنها خفيفة وغير مؤثرة، منوهة بأن أخر 5 أعوام درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي من 2:5 درجات بما يؤكد تؤثر التغيرات المناخية على العالم أجمع، متوقعة أن نشهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، وكميات أمطار في معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف هذا العام.

