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حزب الله يتعرض لانتقادات واسعة وسط أزمات لبنان

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
منار طارق
بالعودة إلى القاعدة بعد إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية من منطقة حدودية الشهر الماضي، صادف قرويون غاضبون مجموعة من مقاتلي حزب الله وحطموا زجاج سياراتهم وأوقفوها لفترة وجيزة. وكانت هذه حادثة تحدٍ نادرة تشير إلى أن الكثيرين في لبنان لن يتسامحوا مع استفزازات المجموعة القوية التي تخاطر بإشعال حرب جديدة مع إسرائيل.

مع غرق لبنان في براثن الفقر، ينتقد الكثير من اللبنانيين حزب الله المدعوم من إيران علانية. وهم يلقون باللوم على الجماعة - إلى جانب الطبقة الحاكمة - في الأزمات المتعددة المدمرة التي تعصف بالبلاد، بما في ذلك الانهيار الدراماتيكي للعملة والنقص الحاد في الأدوية والوقود. وقال جو ماكرون، محلل شؤون الشرق الأوسط في واشنطن: " يواجه حزب الله أكبر تحد له في الحفاظ على السيطرة على النظام اللبناني وما يسمى" البيئة الوقائية للمقاومة "ضد إسرائيل".

ترك الحادث على طول الحدود ومواجهات أخرى - بما في ذلك إطلاق نار مميت في جنازة أحد مقاتلي حزب الله وانتقاد نادر غير مباشر من قبل الزعيم الديني المسيحي الأعلى في البلاد - الجماعة في موقف دفاعي. وانتشر الغضب في الأشهر الأخيرة، حتى في معاقل حزب الله حيث احتج الكثيرون على انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وكذلك انهيار العملة الذي أغرق أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.

واندلعت احتجاجات ومشاجرات في محطات وقود في أنحاء لبنان وفي بعض معاقل حزب الله. وفي مظاهر تحدٍ نادرة، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الطرق الرئيسية في تلك المناطق بجنوب بيروت وجنوب لبنان.

في خطبته الأخيرة، بدا زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله غاضبًا، وألقى باللوم في النقص على ما وصفه بحصار غربي غير معلن. وقال إن الفوضى في لبنان تنطلق من "غرفة سوداء" داخل السفارة الأمريكية. ويقول النقاد إنه بدلًا من الضغط من أجل الإصلاح، وقف حزب الله إلى جانب حلفائه السياسيين الذين يقاومون التغيير، مؤكدينإن الجماعة تدفع لبنان بشكل متزايد إلى فلك إيران من خلال تقديم عروضها، وأن العقوبات الأمريكية ضد إيران وحزب الله جعلت الأمور أكثر صعوبة.

الكلمات المفتاحية

لبنان حزب الله

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