ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر سبتمبر،علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2494 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13576 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3975 نقطة.