الطالع الفلكى الأربِعَاء 1/9/2021..أيَّام العُمر!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الطّرْفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 26 مِسْرِى قبطى ، 1 أيْلُول رُومى ، 24 مُحَرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (المَصْيَف أرَّبْ يخلص)-الأيّام جِرِيِتْ بِسُرعَة.(سمير صبرى من فيلم جنس ناعم-1977)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*سبتمبر ، آخر أيّام الصيف

سَبْتَمْ أو سِبْتِيمُوس يعنى فى الرّومانية القديمة رقم سبعة لأنه الشهر السّابع فى التقويم الرّومانى حيث تبدأ السنة الرّومانية بشهر مارس قبل إضافة شهرىْ يناير و فبراير لاحقاً فى التقويم الجورجى الميلادى الحديث ، سبتيموس هو أيضاً إسم الإمبراطور الرّومانى الليبى المَوْلِدْ لوسيُوس سِبْتِمُوس سِيفِيرُوس والمولود بمدينة ليِبْتُوسْ مَاغْنَا (لِبْدَة الكبرى) الأثرية ، وله نُصب تذكارى لايزال قائماً إلى جوار بقية الآثار.





إيلولو يعنى فى البابلية القديمة النّواح أو العويل ويشابهه فى العربية كلمة وَلْ، حيث تقوم عشتار خلال هذا الشهر بالنّواح على مقتل زوجها تمّوز الذى تمّ إغتياله فى وقتٍ سابق من شهر يوليو/تمّوز على يد الشيطانة بيلولو، لتبدأ عشتار رحلتها فى جمع عظام تمّوز ليُبعث من جديد فى أبريل نيسان مع بداية دورة الحياة الجديدة بعد الموت الذى تسبب فيه الشتاء والمُكافئ لها فى الثقافة المصرية إيزيس التى تمّ قتل زوجها أوزوريس على يد سِتْ ، فدموعها هى فيضان النيل فى 4 سبتمبر موعد ظهور الشعرى اليمانية بالعين المُجرّدة ، لتبدأ رحلتها الشاقة لجمع عظامه هى الأخرى ليُبعث من جديد فى يوم شموش/شم النسيم وتفتّح الزهور.





مع إنحسار الصيف وتساقط أوراق الأشجار إيذاناً ببدء مُوسم الخريف فى 21 سبتمبر لايجد الإنسان مفراً من الشعور بالكآبة فالحياة تتجه نحو الشتاء وتساقط أوراق الخريف يُذكّرنا بالأيام التى تتساقط مِنّا يوماً بعد يوم وهى سُنّة الحياة (ولادة فى الربيع وشباب فى الصيف وشيخوخة فى الخريف ووفاة فى الشتاء) لنتذكر مع الخريف تقدمنا فى العمر، الميزة الكُبرى لشهر سبتمبر هى مولد نجمىْ سُهيل فى اليمن والشّعرى اليمانيّة فى مصر والعراق والتى تتزامن مع فيضان النيل وعادةً ما يكون توقيتاً مُناسباً للعودة لمقاعد الدراسة فعقول المصريين تكون مُستعدّة لتلقى العلم بالتوزاى مع إستعداد تربة أرض مصر لتلقى ماء فيضان النيل ، لذلك سَمّاه الفراعنة فى تقويمهم شهر تحوت /توت شهر العلم والكتابة فمواليد هذا الشهر عادةً نابغين نابهين فى تحصيلهم الدراسى.









والآن إلى جولة لأهم محطّات عبور الكواكب عبر الأبراج خلال الشهر على الطريقة الغربيّة وتأثيرها عام شامل على مواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة..













(7 سبتمبر) ولادة الهلال الجديد فى الثانية و51 دقيقة فجراً فى بُرج العذراء ، وقت مُواتى للإستشفاء بعد العمليات الجراحية ومن الصدمات العاطفية أو المالية ، البدء بكورس لتحسين القوام أو التداوى بالأعشاب والطب البديل ، إنهاء العزوبية لمن طال إنتظارهم للزواج.









(10 سبتمبر) الزهرة تنتقل لبرج العقرب فى العاشرة و40 دقيقة ليلاً ، إنتبه لنطق إسم زوجتك بشكلٍ صحيح ، إثارة غيرة الزوج/ة بقصد تحريك المياه الراكدة عواقبه غير لطيفة ، تقبّل خدوش القطط إن حدثت.





(15 سبتمبر) المرّيخ ينتقل لبرج الميزان فى الثانية و14 دقيقة فجراً ، تأثيث ديكورات منزلك أو تحديثها بغرض جديد يُزين منزلك ، إتقافات الزواج و الصفقات التجارية التى تكفل إتزان كفتىْ الميزان للطرفين دون شطط من كفة على حساب الأخرى ، كما أن تسوية النزاعات القانونية خارج جدران المُحاكم واردة.





(21 سبتمبر) القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الحُوت فى الواحدة و54 دقيقة فجراً فى مُواجهة الشمس فى بُرج العذراء ، طاقة البدر مُواتية للأسفار البعيدة أو العثور على وظيفة جديدة أو شريك العمر بعد طول إنتظار.









(22 سبتمبر) الشمس تنتقل من برج العذراء للميزان فى التاسعة و21 دقيقة ليلاً مُعلنةً الإعتدال الخريفى ، شراء الملابس الجديدة والإكسسوارات والمشغولات الذهبية ومساحيق التجميل والعطور ، زيارة الأندية والحدائق والتمتّع باعتدال الجو بعد حرارة الصيف ، كما أنها فترة الإعتدال المُناسبة للتجارة والزواج بما يكفل حقوق الطرفين.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لأداء عملك بكفاءة مرتفعة وتصفية خلاف مع زميل أو زوجتك بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة.





برج الثور: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وابتعد عن الأماكن التى لا تليق بمستواك الإجتماعى ، صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.





برج الجوزاء: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج السّرطان: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الأسد: رُبّما وجدت دعماً من الأقارب أو دعماً فى العمل، إذا كان حبيبك عسل.

برج العذراء: نيولوك أومظهر جديد فريش، ملابس جديدة وإكسسوارات وعطور كلها أدوات من شأنها رفع حالتك المعنويّة وشحنك بطاقة جديدة.





برج الميزان: المنافسة الشريفة فى العمل لاتعنى بالضرورة صراع أو عداوة فهى تُخرج قدراتنا الدفينة، أثبت نفسك ومهاراتك فى عملك دون إنتقاد عمل زملائك.





برج العقرب: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لزملائك وأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج القوس: تقبل الإنتقاد نحوك بابتسامة وخُذ الجانب البنّاء فيه بوجه الإعتبار فأنت لست كامل الأوصاف ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج الجدى: عمل وارد دون مردودٍ مُجزٍ، هذا لايجعلك تتراجع عن إتقان عملك وتبعد عن رأسك الكلمة الشهيرة ، على قد فلوسهم.





برج الدّلو: كتمان الغيظ لفترة طويلة يُسبب المرض، ضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون داعٍ للصوت العالى ولا للألفاظ الجارحة.





برج الحوت: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.