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محمد فوزي عن مباراة الأهلي: أسهل مواجهة في الموسم

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أكد محمد فوزي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن مباراة الأهلي، كانت الأسهل طوال الموسم المنقضي.

وقال محمد فوزي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أسهل مباريات بالنسبة لي هي المباريات الكبيرة، أحب المباريات التي أتعرض فيها لضغط هجومي كبير لأنها تظهر مدى قدرات الحارس".

وتابع، "مصطفى كمال أخبرني بين شوطي لقاء الأهلي أنني سأتعرض لضغط هجومي كبير في الشوط الثاني، وإيهاب جلال هزقنا بين الشوطين، قال لنا انتوا عاوزين تخسروا".

وأشار إلى أنه يرفض اتهامه وزملائه بالتساهل أمام الأهلي، مضيفًا، " الاسماعيلي نادي كبير، واللي مش شايف كده مبيشوفش".

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