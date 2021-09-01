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برلماني يطالب بسرعة تفعيل الشباك الواحد بالمناطق الصناعية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفعيل نظام الشباك الواحد بكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات.

تفعيل الشباك الواحد
وأوضح "محسب"، أن تفعيل الشباك الواحد سيحقق فوائد عديدة لرجال الأعمال أبرزها سرعة إنهاء التراخيص، كما يساهم الشباك الواحد في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من جهة واحدة، لافتا إلى أن استخراج التراخيص يتطلب مزيد من الوقت، ففي بعض الأوقات يتم تعيين موظفين مختصين بإنهاء الأوراق في مختلف الجهات الحكومية، وذلك في خطوة الغرض منها سرعة الإجراءات والقضاء على الروتين الموجود في بعض المصالح.

التحول الرقمي 
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفعيل الشباك الواحد يأتي تماشيا مع سياسة التحول الرقمي والميكنة، ففي الوقت الذي تشهد كافة مؤسسات الدولة تحولا كبيرا في هذا الصدد وفقا لخطة عمل بآليات محددة يجب سرعة تطبيق وتفعيل الأمر على كافة المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، للتيسير على المستثمرين وفى نفس الوقت جلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية المباشرة أو المحلية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ملف الاستثمار من الملفات التي شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وذلك لأهمية قطاع الاستثمار في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال حزمة من القرارات والمبادرات والتوجيهات المباشرة، وسن حزمة من التشريعات التي تصب في هذا الصدد، مما يتطلب ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على الأرض للتيسير على المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات.

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