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تعرف على هدافي ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، موسم 2021/22، عقب تعادل غير متوقع بين فريقي أتلتيكو مدريد حامل اللقب وفياريال، بهدفين لكل منهما.

رفع الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة رصيده التهديفي في الموسم الحالي من بطولة الايجا بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد خيتافي.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1- أنخيل كوريا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.
2- إريك لاميلا، إشبيلية، 3 أهداف.
3- كارلوس سولار، فالنسيا، 3 أهداف.
4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 3 أهداف.
5- كريم بنزيما، ريال مدريد، هدفان.
6- مارتن برايثوايت، برشلونة، هدفان.
7- ممفيس ديباي، برشلونة، هدفان.
8- يوسف النصيري، إشبيلية، هدفان.
9- سيرجي روبيرتو، برشلونة، هدفان.

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