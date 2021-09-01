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"200"جنيه يحصد 3 مليون جنيه في أول 5 أيام

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
200جنيه يحصد 3 مليون جنيه في أول 5 أيام

استطاع فيلم "200 جنيه" أن يضمن لنفسه مكاناً على قمة إيرادات أفلام السينما منذ اليوم الأول لدخوله المنافسة، حيث حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 3 مليون جنيه في 5 أيام منذ إطلاقه في السينمات. 

وعبر المنتج وائل علي في تصريحات صحفية له عن سعادته بنجاح الفيلم وعلى تفاعل الجمهور معه منذ اليوم الأول لعرضه، قائلاً:"حصاد الفيلم لمبلغ 3 مليون جنيه في أول 5 أيام فقط رغم عرضه في عدد قليل من السينمات لا يتحاوز 40 دار عرض هو انتصار حقيقي للسينما الهادفة المختلفة". 

وأضاف علي:"سعيد جداً بردود أفعال الجمهور حول الفيلم خاصة أن نوعية جديدة عما يتم تقديمه مؤخراً، وبه كثير من الدراما والقصص المؤثرة، وقد قررنا عمل توليفة وتركيبة جديدة تجمع كبار نجوم السينما وتتقاطع قصصهم سويا في حبكة محكمة تمكنا خلالها من إلقاء الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية، وهذا لم يحدث في السينما منذ فيلم عمارة يعقوبيان".

وتربع" 200" جنيه على عرش الإيرادات بإجمالي إيرادات وصل إلى 928 ألف جنيهاً في أول يوم عرضه الخميس الموافق 26 أغسطس الماضي.

فيلم "200 جنيه" بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة. 

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تنقلنا بين تفاصيل وأحداث مجموعة قصص مختلفة تربطهم عملة 200 جنيه، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

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