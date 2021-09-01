ضبط مجرم بقنا بحوزته مواد المخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا) بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة قوص مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



اعترافات المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وضُبط بحوزته (فرد محلي - عدد من الطلقات - كمية من مخدر الشابو – أقراص مخدرة - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحمايه نشاطه الإجرامى، والدراجة النارية للتنقل.



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجرءات القانونية.



