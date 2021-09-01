تعرف علي أسباب جولة محافظ الدقهلية لمصنع تدوير المخلفات البلدية بالسنبلاوين

أجري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء، جولة استهدفت تفقد مصنع تدوير المخلفات البلدية بالسنبلاوين؛ وذلك بعد إعادة تأهيله رفع طاقته التصميمية لإستقبال المخلفات البلدية من مراكز السنبلاوين وميت غمر وتمي الامديد.



وخلال الجولة استمع "مختار" الي شرح تفصيلي عن العمليات التشغيلية ووجه بالإهتمام بعمل الصيانات الدورية والوقائية لضمان إستمرار عمل خطوط المصانع بكفاءة وعدم حدوث أعطال تؤثر علي سير العمل كما وجه بإتخاذ الاجراءات القانونية بشان بعض المعدات القديمة ورفعها من الموقع للاستفادة من كامل المساحة في أعمال التشغيل للمصنع.





ويذكر أن المصنع يستوعب متوسط كميات 350 طن يوميا حيث تم رفع كفاءة معدات المصنع واضافة خط جديد لتصل الطاقة التصميمية للمصنع 600 طن يوميا وهو يستقبل كافة المخلفات المتولدة بنطاق الخدمة وإستيعاب الزيادة المستقبلية الناتجة عن زيادة السكان ومعدلات التولد.



وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي إرضاء المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عبده محمدين مدير عام البيئة والمخلفات الصلبة، وفكرية سلامة مدير عام التخطيط بالمحافظة والمحاسب متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين والمسئولين بالشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ايكارو.



جاء فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة بناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.