زهرة رامي تروج لحلقتها في برنامج " سهرانين" مع إسعاد يونس وتعلق :" استمتعت بلذاذتها وحلاوتها"



وأضافت :" قد اي استمتعت بلذاذتها وشقاوتها ،الست دي بجد طاقة كبيرة ومدرسة ربنا يحميها".



تحل الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة "ON"قريبًا .

أعربت المذيعة زهرة رامي عن سعادتها بمشاركة أمير كرارة حلقة الفنانة إسعاد يونس في برنامج سهرانين، وذلك عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام".نشرت زهرة رامي صورة برفقة إسعاد يونس، وعلقت عليها قائلة:"دي حلقة بالنسبالي مهمة أوي وملهمة جداً وجميلة أوي أوي،كل السعادة والفخر والامتنان والحب والشكر، لاختياري من قبل صاحبة السعادة ست الكل،لتقديم تاريخها الغنائي في حلقة مهمة مع باشا مصر ،أمير كرارة".