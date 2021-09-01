Advertisements

زهرة رامي تروج لحلقتها في برنامج " سهرانين" مع إسعاد يونس وتعلق :" استمتعت بلذاذتها وحلاوتها"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
أعربت المذيعة زهرة رامي عن سعادتها بمشاركة أمير كرارة حلقة الفنانة إسعاد يونس في برنامج سهرانين، وذلك عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام".

نشرت زهرة رامي صورة برفقة إسعاد يونس، وعلقت عليها قائلة:"دي حلقة بالنسبالي مهمة أوي وملهمة جداً وجميلة أوي أوي،كل السعادة والفخر والامتنان والحب والشكر، لاختياري من قبل صاحبة السعادة ست الكل،لتقديم تاريخها الغنائي في حلقة مهمة مع باشا مصر ،أمير كرارة".

وأضافت :" قد اي استمتعت بلذاذتها وشقاوتها ،الست دي بجد طاقة كبيرة ومدرسة ربنا يحميها".

تحل الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين" المذاع على قناة "ON"قريبًا .

أخبار تهمك

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 14 ساعة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يومين

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. حقيقةً تخفيض درجات طلاب الشهادة الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:05 ص

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

09:07 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

01:26 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

10:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements