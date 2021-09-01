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ضبط شخصين بالقاهرة لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار  

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج)، حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش والهيروين- 2 سلاح أبيض - مبلغ مالي- 2 ميزان حساس- هاتف محمول).

اتجار في مواد مخدرة 
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.
 
إجراءات قانونية 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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