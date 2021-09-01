ضبط سيدة بالقاهرة لمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة المساكن





بالإنتقال والفحص تبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية "لها معلومات جنائية").. وبحوزتها (مجموعة من المفاتيح المصطنعة- مصوغات ذهبية "مجهولين المصدر").



بمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين، مقيم بالعقار محل البلاغ بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتها وأضافت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإعترفت بإرتكاب عدد (4) حوادث سرقة بذات الأسلوب.



تم بإرشادها ضبط كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميليها (سيئى النية) كما أرشدت عن مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى وأقرت بشرائها عدد من المشغولات الذهبية من حصيلة نشاطها الإجرامى.



بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





كشفت الأجهزة الأمنية، ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون من الأهالى بضبط إحدى السيدات عقب قيامها بإرتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن بعقار كائن بدائرة القسم.