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تفاصيل شخصية دارين حداد في فيلم "أولها حلو"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
تشارك الفنانة دارين حداد في فيلم"أولها حلو" بطولة بطولة أميرة فتحي، والذي من المقرر عرضه قريباً في السينمات

وقالت دارين حداد في تصريحات صحفية لها أنها تجسد شخصية جديدة تسمي "دنى"، وهي فتاة لها مجموعة من الأصدقاء تدخل في علاقة رومانسية وبعدها تتوالى الأحداث التى تدور حولها قصة الفيلم.

فيلم" أولها حلو" بطولة أميرة فتحي حمزة العيلى، دراين حداد، سهاد جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.





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