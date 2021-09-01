ضبط مصنع بالقاهرة بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام (شقيقان، مقيمان بدائرة القسم) بإدارة مصنع ملكهما "بدون ترخيص" كائن بذات الدائرة وإستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمان خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على (كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات "مجهولة المصدر" ومنها غير صالح للإستخدام- عبوات فارغة- كمية كبيرة من العلامات التجارية "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أجهزة وأدوات تصنيع- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية).



بمواجهتهما إعترفا بإدارتهما المصنع المشار إليه "بدون ترخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



