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كفر الشيخ : 13 ألف وحدة سكنية و8 أبراج أيقونية بالتجمع السكني الثالث

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شهدت المنطقة المقابلة للمستشفى الجامعي بمدخل مدينة كفر الشيخ وبالقرب من ميدان الملك عبد الله، اصطفاف المعدات، لبدء إنشاء التجمع السكني الثالث، بإشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، من بين التجمعات السكانية الثلاثة التي أُعلن عن إقامتها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

محافظ كفر الشيخ
واطلع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والعميد محمود أبو العينين، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، والعميد إسلام شيبة، والنقيب سالم الطحان، والنقيب محمد عثمان المشرفين على المشروع، ومجموعة جاب القابضة الفرنسية، محمد أحمد عاقول، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور وليد رمضان عبد الحافظ، استشاري إدارة المشروعات، والدكتور مجدي مطر استشاري المجموعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على تصميم مشروع إقامة 162 عمارة سكنية "أرضي و11 دور"، بالقرب من طريق طنطا كفر الشيخ، والطريق المؤدي لمستشفى جامعة كفر الشيخ، بجوار ميدان الملك عبدالله "،" النسر"، بالإضافة إلى إقام 8 أبراج أيقونية على غرار مدينة العلمين الجديدة، منهم 4 أبراج متصلة في أول أربع أدوار وبارتفاع 40 دورًا، و4 أبراج منفصلة، بارتفاع 30 دورًا ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وسيتضمن الموقع مراكز تجارية ومكاتب إدارية، وأماكن للترفيه، ومجمع مدارس دولية، ونادي اجتماعي و3 مساجد، ودار مناسبات، وسيتم إقامة 13 ألفا و152 وحدة سكنية ومدة المشروع 24 شهر للمرحلة الأولى و36 شهرا حتى انتهاء الأعمال.

إجراءات احترازية 
فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ التجمع السكني الثالث

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