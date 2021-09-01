Advertisements

التنمية المحلية: تطوير 34 قرية و289 نجع بالأقصر ضمن "حياة كريمة" (فيديو)

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة تطوير الريف المصري على أرض الأقصر ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن مركزي اسنا، وأرمنت بإجمالي 13 وحدة محلية تتضمن 34 قرية و289 نجع وعزبة وكفر.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات صرف صحي متكاملة، وشبكات مياه الشرب، وطرق المركزين، ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جاري إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية، و8 مجمعات خدمات زراعية و8 مواقع لإنشاء عمارات سكنية، ورصف جميع الطرق المحلية، مع مراجعة كافة التصميمات والمقايسات بالمشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بهذه المراكز.

أخبار تهمك

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ ساعة و 10 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقةً تخفيض درجات طلاب الشهادة الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات

منذ ساعة و نصف

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يومين

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:05 ص

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

09:07 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

01:26 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

10:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements