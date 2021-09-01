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التنمية المحلية: تطوير 34 قرية و289 نجع بالأقصر ضمن "حياة كريمة" (فيديو)
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:44 ص
رقية جمال
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة تطوير الريف المصري على أرض الأقصر ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتضمن مركزي اسنا، وأرمنت بإجمالي 13 وحدة محلية تتضمن 34 قرية و289 نجع وعزبة وكفر.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات صرف صحي متكاملة، وشبكات مياه الشرب، وطرق المركزين، ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والكهرباء والإنارة العامة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جاري إنشاء 13 مجمع خدمات حكومية، و8 مجمعات خدمات زراعية و8 مواقع لإنشاء عمارات سكنية، ورصف جميع الطرق المحلية، مع مراجعة كافة التصميمات والمقايسات بالمشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بهذه المراكز.