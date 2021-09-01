ضبط مرتكبي واقعة سرقة سائق بالإكراه بأسيوط                                            

ضبط المتهمين



إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، أنه حال قيادته سيارة نقل بمقطورة مُحملة بالرمال وسيره بالطريق الصحراوى الشرقى القديم (أسيوط ساحل سليم)، استوقفه مجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وأطلق أحدهما عيار ناري من سلاح كان بحوزته تجاه إطار السيارة واستوليا منه على (مبلغ مالى، هاتف محمول)، وقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط عن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزة أحدهما (الهاتف المحمول المستولى عليه).بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "بندقية آلية"والدراجة النارية وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية.