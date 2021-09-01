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مجموعة مصر.. موعد مباراة ليبيا ضد الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر، بلقاءات قوية بين وأبرزها منتخب مصر ضد أنجولا.


وتقام اليوم الأربعاء مباراة منتخب مصر ضد أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.


وتقام مباراة ليبيا ضد الجابون ضمن مباريات الجولة الأولى ولمجموعة مصر فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية.

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