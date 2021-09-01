الأمم المتحدة: كوارث تغير المناخ قتلت مليوني شخص والخسائر 3.64 تريليون دولار

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ قتلت مليوني شخص في 50 عاما والخسائر 3.64 تريليون دولار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، تقدمت دولة الإمارات، بطلب لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 2023، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد قال الرئيس الروسي بوتين، أن روسيا تسعى لزيادة استخدام الطاقة النظيفة، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ.

ودعا الرئيس الروسي، إلى ضرورة تطبيق الاتفاقات الدولية بشأن تغير المناخ، لافتًا إلى أن تقليص الانبعاثات بحلول 2050 سيساعد في خفض درجة حرارة الكوكب.