إيفرتون يتعاقد مع المهاجم سالومون روندون

تعاقد نادي إيفرتون مع المهاجم سالومون روندون، الهداف التاريخي لمنتخب فنزويلا، بعقد يمتد موسمين، ليعود بذلك إلى "البريميير ليغ" بعد فترتين مع وست بروميتش ألبيون (2015-16 وحتى 2017-18) ونيوكاسل يونايتد (2018-19).





وبهذا يعود سالومون إلى المسابقة التي تألق فيها من قبل، حيث سجل بـ"البريميير ليغ" 40 هدفاً وصنع 17 وحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم مع نيوكاسل يونايتد موسم 2018-19، بعدما أنهى مغامرته مع نادي داليان الصيني، حيث كان أيضاً أحد كبار النجوم في البطولة الآسيوية.





وأبدى المهاجم الفنزويلي سعادته الضخمة بالعودة لإنجلترا "سعيد بالعودة لـ"البريميير ليغ"، منافسة لطالما استمتعت بها. الدفاع عن شعار إيفرتون سيزيدني فخراً، أتمنى ارتداء قميصه الآن والعودة للقاء المدرب رافا بنيتيز، وهو المدرب الذي غير طريقتي في فهم كرة القدم، أنا ممتن له كثيرا على الثقة التي وضعها في".





وكان روندون (31 عاماً) رحل في صيف 2019 للدوري الصيني، قبل أن ينتقل معارا في فبراير (شباط) 2021 إلى سيسكا موسكو الروسي حتى نهاية الموسم الماضي.





وسبق لروندون أيضاً اللعب في زينيت سان بطرسبرج وروبن كازان الروسيين، إضافة لإحترافه في إسبانيا بصفوف كل من لاس بالماس وملقا.



