تعرف على قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد وطرق السداد

ننشر لكم في السطور التالية، قيمه وطرق سداد المصروفات الدراسية، حيث كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة التفاصيل المتعلقة حول المصروفات وسدادها ومن هنا اتبعوا التالي:





قيمة المصروفات الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصروفات العام الدراسي المقبل للمدارس الرسمية الحكومية وهي كالتالي:





رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات

الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات

الصف الأول الثانوب 520 جنيها

الصفين الثاني والثالث الثانوى العام 505 جنيهات

الصف الأول بالتعليم الثانوي الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها

باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

طرق سداد المصروفات الدراسية: طرق سداد المصروفات الدراسية عن طريق الانترنت، أو من خلال مكاتب البريد، او شركات " وقت - ايجى باى- سداد ضمان - أمان - مصارى- بيى.- تتضمن شركات" ممكن- طلقة - موجة - أموال- خالص موبايل" على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المصروفات تسدد على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.





بداية العام الدراسي الجديد

ومن القرر أن يبدأ العام الدراسي يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية حوالي 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.