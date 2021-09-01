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محافظ المنيا يشارك في فعاليات حفل ختام مسابقة "talent" بالعربي
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:55 ص
شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية "talent" بالعربي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الادباء والاعلامين والشعراء.
درع التميز
وحصلت محافظة المنيا، على درع التميز على مستوي الجمهورية بكافة المجالات بالمسابقة بإجمالي 33 جائزة، وتضم فعاليات المسابقة العديد من المجالات التي تهدف الي اكتشاف مواهب الطلائع، لتعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعًا وعطاءًا في مختلف المجالات.
وهنأ محافظ المنيا، أبناء المحافظة الفائزين وكافة المشاركين في الفعاليات، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم الدعم الكامل للموهبين، والذي يعد جزء من خطة المحافظة لتنمية مهارات أبناءها في العديد من المجالات.
توجيهات من السيسى
هذا وقد تم إطلاق المسابقة القومية "talent" بالعربي بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة.
من جانبه، قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن تنفيذ تلك الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، وصقل مهاراتهم، وتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم في شتى المجالات، وتتنوع مجالات مسابقة Talent بالعربي ما بين " الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربي، جولدن كيدز، الدوري الثقافي المعلوماتي".