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محافظ المنيا يشارك في فعاليات حفل ختام مسابقة "talent" بالعربي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر


شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية "talent" بالعربي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الادباء والاعلامين والشعراء.

درع التميز

وحصلت محافظة المنيا، على درع التميز على مستوي الجمهورية بكافة المجالات بالمسابقة بإجمالي 33 جائزة، وتضم فعاليات المسابقة العديد من المجالات التي تهدف الي اكتشاف مواهب الطلائع، لتعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعًا وعطاءًا في مختلف المجالات.

وهنأ محافظ المنيا، أبناء المحافظة الفائزين وكافة المشاركين في الفعاليات، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم الدعم الكامل للموهبين، والذي يعد جزء من خطة المحافظة لتنمية مهارات أبناءها في العديد من المجالات.

توجيهات من السيسى

هذا وقد تم إطلاق المسابقة القومية "talent" بالعربي بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، قال مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن تنفيذ تلك الفعاليات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، وصقل مهاراتهم، وتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم في شتى المجالات، وتتنوع مجالات مسابقة Talent بالعربي ما بين " الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربي، جولدن كيدز، الدوري الثقافي المعلوماتي".

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