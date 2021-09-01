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الأحد.. انتهاء تصوير "معالي ماما" تعرف على التفاصيل!

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

يستعد فريق عمل فيلم "معالي ماما" لانتهاء التصوير، وذلك يوم الأحد المقبل بالمريوطية وذلك بحضور بشرى ومحمود الليثي وإيمان السيد كضيفة شرف للعمل.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.
 
فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي ، و نور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، ، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

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