وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى





عقد خالد العنانى وزير السياحة والآثار و مرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، فى نوفمبر الماضى، وللتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه إتمام التنفيذ.





وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات التى تهدف الى تطويع التقنيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية قطاع السياحة؛ ومنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة في اتاحة جولات افتراضية للسائحين.





كما تم استعراض بحث إمكانية توصيل خدمات الانترنت إلى ٤٠ موقع ومتحف أثري مفتوحين للزيارة و ذلك لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين، بالإضافة الى ما تم انجازه فى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار في اطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.





حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، و رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية ، و مساعدي وزير السياحة و الآثار للرقابة على المنشآت السياحية والشؤون الفنية ومستشار وزير السياحة والاثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.



