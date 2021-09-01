Advertisements

وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمى

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

عقد خالد العنانى وزير السياحة والآثار و مرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع بعض قيادات الوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، فى نوفمبر الماضى، وللتأكد من سير العمل وفقا للخطة الزمنية المحددة والعمل على تذليل العقبات التى قد تواجه إتمام التنفيذ.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات التى تهدف الى تطويع التقنيات الحديثة من أجل تطوير وتنمية قطاع السياحة؛ ومنها تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال استخدام التقنيات الحديثة في اتاحة جولات افتراضية للسائحين.

كما تم استعراض بحث إمكانية توصيل خدمات الانترنت إلى ٤٠ موقع ومتحف أثري مفتوحين للزيارة و ذلك لتحسين الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والسائحين، بالإضافة الى ما تم انجازه فى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة وتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار في اطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية.

حضر الاجتماع غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، و رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ، ومساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية ، و مساعدي وزير السياحة و الآثار للرقابة على المنشآت السياحية والشؤون الفنية ومستشار وزير السياحة والاثار للتحول الرقمى، وعدد من قيادات الوزارتين.

أخبار تهمك

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. استقالة جديدة في الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية كبرى تُقرب الزمالك من حسم الصفقة الأكبر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ يومين

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجىء في صفقة انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الكشف عن رقم قميص وافد ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. حقيقةً تخفيض درجات طلاب الشهادة الثانوية العامة المتقدمين بتظلمات

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:05 ص

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

09:07 ص

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

01:26 ص

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

04:00 م

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

10:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements