الدفاع تنشر برومو التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يتضمن استعراض برومو التدريب المشترك "النجم الساطع ".





وأوضح الفيديو، أن التدريب يعقد بمشاركة 21 دولة خلال الفترة من 2-17 سبتمبر 2021.





وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في 24 يوليو 2020، تأجيل مناورات "النجم الساطع"، التي كان من المقرر أن تستضيفها القوات المسلحة المصرية في سبتمبر 2020 بسبب التأثيرات الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.





وأوضحت القيادة في بيان أن مناورات "النجم الساطع" التي تشارك فيها قوات عسكرية من عدد من الدول سيتم إجراؤها في سبتمبر 2021.





وشددت في الوقت نفسه على أنها "تتطلع إلى مواصلة هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى".



