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التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بين لجنة تفاوض المعارضة والقوات السورية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:02 م
سوريا
سوريا
وكالات

أعلنت مصادر، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ الأربعاء بين لجنة تفاوض المعارضة هناك والقوات الحكومية السورية برعاية روسية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الأوضاع الراهنة في سوريا والتعاون الثنائي بين روسيا والأردن، معربين عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة.

 

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا رسميا، قالت فيه: "إن وزيري الخارجية تبادلا وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الأجندتين الإقليمية والدولية. وقد أوليا اهتماما خاصا بالوضع في سوريا وما حولها".

 

وأضاف البيان أن "لافروف والصفدي أكّدا دعمهما لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وأعربا عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

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