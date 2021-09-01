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النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق لضم البرازيلي بيتروس

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
وكالات
ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي النصر السعودي أقنعت اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس بالحصول على ثلاثة ملايين دولار، هي قيمة ما تبقى من عقده مع النادي، وذلك لفك الارتباط بين الطرفين وتوقيع مخالصة نهائية معه.

وجاء ذلك بعد أن أتمت إدارة النصر إجراءات التعاقد مع البرازيلي الآخر أنسيلمو دي مورايس على سيبل الإعارة لعام واحد، قادماً من الوحدة، الذي هبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة النصر اجتمعت الإثنين، مع بيتروس فور إعلان التعاقد مع أنسيلمو، للتفاوض حول كيفية توقيع مخالصة مالية وتقليص المبلغ قبل فك الارتباط بين الطرفين.

وعلى صعيد آخر، تنازلت إدارة النصر عن بقية عقد المهاجم صالح آل عباس، الذي تبقى منه نحو عشرة أشهر لمصلحة الفيصلي بمبلغ يقارب مليوني ريال، فيما اشترطت على الطائي مشاركة المهاجم محمد مران بعد الموافقة على إعارته حتى نهاية الموسم.

وانضم بيتروس لنادي النصر في 2018، قادماً من ساو باولو البرازيلي.

ومنذ انضمامه إلى النصر، شارك بيتروس في 103 مباريات سجل خلالها 16 هدفاً، وقدم تسع تمريرات حاسمة لزملائه.

ويمتلك النصر في الوقت الحالي ثمانية لاعبين أجانب هم، فونيس موري وبيتروس وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف وفينسنت أبوبكر وعبد الرزاق حمدالله وأنسيلمو وبيتي مارتينيز.

وسيحتاج النصر للاستغناء عن لاعب واحد فقط، كي يصل العدد إلى سبعة محترفين، وهو ما تنص عليه قواعد الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحتل النصر المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.

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