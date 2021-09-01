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جامعة بني سويف: تعاون بين كلية التمريض والنقابة في مجال التدريب

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم200، على إبرام بروتوكول تعاون بين كلية التمريض ونقابة التمريض ببني سويف لتنمية المهارات الفنية لأعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على رفع مستوى الأداء لأعضاء هيئة التدريس وذلك نظراُ للتطوير السريع الذي تشهده مجالات التمريض وخاصة المعلوماتية الفنية، والذي ينعكس بدوره على رفع مستوى المنظومة الصحية، مشيرًا أن البروتوكول يستهدف عمل دورات تدريبية لجميع أعضاء هيئة التمريض مع التركيز على المجالات التخصصية مثل الرعاية المركزة والعمليات واستقبال الطوارئ وحديثي الولاده وغسيل الكلى والحروق، بالإضافة إلى دورات أخرى في مجال الحاسب الآلي واللغات.

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