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أحمد الشامي عن أشرف زكي: حبيب القلب

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
يحرص الفنان أحمد الشامي على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

حيث نشر أحمد الشامي صورة له برفقة الفنان أشرف زكي، وعلق عليها قائلاً:"أوعى شايفينك مع حبيب القلب دكتور أشرف".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الشامي مسلسل "كوفيد 25" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة يوسف الشريف، إسلام جمال، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أيتن عامر، داليا مصطفى، إخراج أحمد جلال.

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