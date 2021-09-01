محافظ بورسعيد: العاصمة الجديدة أعظم إنجاز وتحدي للمصريين





قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن العاصمة الجديدة أعظم إنجاز وتحدي للمصريين.



وأضاف المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الأول لمشروعات العاصمة الإدارية، والمقام بأحد المشروعات السياحية الجديدة في غرب بورسعيد، أن العاصمة الإدارية الجديدة شهدت تكاتف المصريين مع بعضهم لبنائها، فهي الخطوة الأولى من الجمهورية الجديدة التي تحتاج إلى إرادة وتغيير ثقافة العمل، مضيفا:"لقد نجحت العاصمة الإدارية الجديدة في تحويل الصحراء إلى قيمة مضافة وأرقام".



وأكد على أن العاصمة الإدارية الجديدة تاريخ صنعه المصريين، وعلينا أن نفخر بأننا جيل سنحكي لأحفادنا ما فعلناه في 7 سنوات تحت قيادة وطنية عظيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لذلك يجب أن يتكاتف الشعب مع الدولة في تلك المرحلة التاريخية، مشيرا إلى أن العالم كله يتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة فهي لا تحتاج لتسويق بل إنجازها يسوقها في العالم كله.



ويهدف المؤتمر إلى التعريف بأهمية مشروع العاصمة الإدارية، وإلقاء الضوء عليه للمساعدة على جذب الاستثمار بها عن طريق طرح دراسات جدوى للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن شرح الإنجازات المحققة فعليًا خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب إقامة معرض عقاري لمدة 3 أيام بمشاركة نخبة من خبراء التطوير العقاري من كبرى شركات الرائدة في المجال العقاري بمصر، لعرض ملفات استثمارية قوية بمشروعات العاصمة على رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى عرض تلك الدراسات والمشروعات على رؤساء مجالس إدارات شركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض.



يشارك بالمؤتمر كل من: دكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والعميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية"، والمهندس سامح حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عقار فيجن، والدكتورة ريم عثمان، أستاذ الإدارة والمالية العامة بالجامعة الأمريكية وأستاذ زائر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للتدريب، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري ورجال الأعمال من محافظات القناة والدلتا.