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تعرف على معلق مباراة مصر ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

يستعد المنتخب المصري اليوم الأربعاء لمواجهة نظيره الأنجولي في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

ومن المنُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين عند حلول الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

في الوقت الذي سيكون فيه الشعب المصري على موعد مع متابعة المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات المنتخب في التصفيات بعد الحصول على حق البث في الشرق الأوسط بصورة رسمية.

فيما سيتولى التعليق على مواجهة الليلة الثنائي حاتم بطشية عبر القناة الصوتية الأولى والكابتن بلال أحمد علام على القناة الصوتية الثانية.

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