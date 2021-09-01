الكهرباء العراقية تفقد أكثر من خمسة آلاف ميجاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، فقدان أكثر من خمسة آلاف ميجاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في الرمادي، غرب العاصمة بغداد، لاعتداء إرهابي، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البرج تعرض للتفجير بالعبوات الناسفة.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، أن "التفجير أدى لسقوط البرج، وانقطاع التغذية عن محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الخط الذي تعطل جراء التفجير ينقل الطاقة من حديثة باتجاه محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي، وهو مصدر رئيسي لتغذية مدينة الرمادي ومحيطها بالطاقة الكهربائية".