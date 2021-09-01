Advertisements

الكهرباء العراقية تفقد أكثر من خمسة آلاف ميجاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:07 م
العراق
العراق
وكالات

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، فقدان أكثر من خمسة آلاف ميجاواط بسبب انخفاض توريد الغاز من إيران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية تعرض أحد الأبراج الرئيسية لنقل الطاقة الكهربائية في الرمادي، غرب العاصمة بغداد، لاعتداء إرهابي، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن البرج تعرض للتفجير بالعبوات الناسفة.

 

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته، أن "التفجير أدى لسقوط البرج، وانقطاع التغذية عن محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي".

 

وأشارت الوزارة إلى أن "الخط الذي تعطل جراء التفجير ينقل الطاقة من حديثة باتجاه محطة هيت ومتنقلات غرب الرمادي، وهو مصدر رئيسي لتغذية مدينة الرمادي ومحيطها بالطاقة الكهربائية".

أخبار تهمك

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يعلن الحرب على باريس بعد فشل صفقة مبابي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

منذ 42 دقيقة

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

منذ ثلث ساعة

على طريقه مبابى.. بيراميدز يصدم الأهلي ويرفض رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

مفاجآت بالجملة.. بيراميدز يحسم ملف الراحلين في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية في تشكيل المنتخب المتوقع لمباراة أنجولا

منذ أقل من ساعة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الفيفا يوجه ضربة موجعة للنادي الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

النصر السعودي يتوصل إلى اتفاق لضم البرازيلي بيتروس

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:07 م

عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

11:05 ص

ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

01:14 م

عاجل.. البدري ينقلب على نجم منتخب مصر

12:58 م

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

09:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements