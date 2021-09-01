شاب أنقذ طفلا من الصعق بعمود إنارة بالشرقية يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

قال محمد إبراهيم، الشاب الذي أنقذ الطفل من الموت صعقًا بالكهرباء بعمود إنارة بقرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية، إن العمود به ماس كهربائي خفيف منذ فترة، وأي شخص يلمسه كان يصاب بشكة خفيفة مثل "شكة الدبوس"، ولم يكن أحد يشتكي منه.





وأضاف "إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن كل همه أثناء رقده تجاه العمود هو إنقاذ الطفل، معقبًا: "أنا لو سبته ثواني هيموت، ملحقتش أخد قرار بيني وبين نفسي، أنا كان في دماغي أني بشد الكهرباء داخل أحط أيدي في الكهرباء وكنت بشد بكل قوتي، وعند سحب الطفل من قدمه وقع على وجه في الأرض وأصيب بإصابات خفيفة".



