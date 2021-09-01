عاجل.. برشلونة يستقر على وريث ليونيل ميسي





إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على خليفة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل بنهاية الموسم الماضي بعد فشل الإدارة في تمديد العقد المبرم بين الطرفين.





وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر نادي برشلونة تغريدة بها مقطع فيديو للاعب اليافع انسو فاتي والذي سيحمل القميص رقم 10 الخاص بالقائد السابق للفريق ليونيل ميسي.





وتنص قواعد الليجا على تسجيل خمسة وعشرين لاعبًا متاح تسجيلهم بالقمصان بين الرقم واحد وحتى الرقم 25 دون حجب أي من الأرقام وعدم وجود إستثناء حول ذلك.





في الوقت الذي تنص فيه القوانين على منع تغيير أرقام القمصان في منتصف الموسم ما يعني أن اللاعب الذي سيبدأ المسوم بقميص ذي رقم معين يجب أن يكمل به الموسم.



