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رئيس جامعة بني سويف: أعلى 10 باحثين نشروا 530 بحثا دوليا خلال عامين
الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:11 م
احمد فتحي الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ترتيب أعلى عشرة باحثين بالجامعة حيث قاموا بنشر 530 بحثا علميا في مجلات دولية خلال الفترة ما بين 2019-2021، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 200، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.
530 بحثا علميا دوليا
وأوضح رئيس الجامعة، أن سبعة من الباحثين من كلية العلوم، واثنين من كلية الصيدلة، وباحث من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث والعمل على جعل جامعة بنى سويف جامعة بحثية متميزة.
الأبحاث المنشورة في مجلات دولية
وأضاف رئيس الجامعة، أن الأبحاث المنشورة في مجلات دولية ذات تأثير مرتفع، قد شهدت تصاعدًا ملحوظًا خاصة في مجالات الطب البشري والكيمياء الحيوية، والصيدلانيات، والفيزياء، وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة.
530 بحثا علميا دوليا
وأوضح رئيس الجامعة، أن سبعة من الباحثين من كلية العلوم، واثنين من كلية الصيدلة، وباحث من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث والعمل على جعل جامعة بنى سويف جامعة بحثية متميزة.
الأبحاث المنشورة في مجلات دولية
وأضاف رئيس الجامعة، أن الأبحاث المنشورة في مجلات دولية ذات تأثير مرتفع، قد شهدت تصاعدًا ملحوظًا خاصة في مجالات الطب البشري والكيمياء الحيوية، والصيدلانيات، والفيزياء، وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة.