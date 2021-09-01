رئيس جامعة بني سويف: أعلى 10 باحثين نشروا 530 بحثا دوليا خلال عامين

530 بحثا علميا دوليا





الأبحاث المنشورة في مجلات دولية

وأضاف رئيس الجامعة، أن الأبحاث المنشورة في مجلات دولية ذات تأثير مرتفع، قد شهدت تصاعدًا ملحوظًا خاصة في مجالات الطب البشري والكيمياء الحيوية، والصيدلانيات، والفيزياء، وذلك بالمقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن سبعة من الباحثين من كلية العلوم، واثنين من كلية الصيدلة، وباحث من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالبحث العلمي وتشجيع قطاع الدراسات العليا والبحوث والعمل على جعل جامعة بنى سويف جامعة بحثية متميزة.