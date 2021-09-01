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ضربة موجعة للزمالك بشأن تجديد عقد بن شرقي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خبر صادم لجماهير القلعة البيضاء فيما يخص ملف تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم القادم.

ويحق للدولي المغربي التوقيع لأي نادي في شهر يناير القادم دون الحصول على إذن مسبق من ناديه المصري قبل ستة أشهر من إنتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء وفق ما تنص عليه لوائح الفيفا.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها حسين لبيب أكد أن بن شرقي يحتاج إلى تنفيذ طلباته المادية أولًا قبل الموافقة على تمديد العقد المبرم بين الطرفين وستبذل اللجنة قصارى جهدها للمحافظة عليه خاصةً أنه من القوام الأساسي.

في الوقت الذي تخشى فيه الجماهير البيضاء ان يسير بن شرقي على نفس منوال فرجاني ساسي الذي رفض تمديد تعاقده ورحل بنهاية شهر يونيو الماضي للدحيل القطري.

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