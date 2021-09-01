جامعة الأزهر تحذر طلابها من الانسياق وراء المواقع الوهمية





تسكين المدينة الجامعية

وحذر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب من أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًّا دون تدخل بشرى، مشيرًا إلى أن ما هو منشور ليس له أساس من الصحة، وقد يُوقِع الطلاب ضحايا لعملية نصب، وعلى المتقدمين للمدينة استكمال جميع إجراءاتهم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الذي سبق نشره على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر.





إجراءات قانونية

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك؛ حفاظًا على طلابها من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.

أوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تم رصد أحد مواقع التواصل الاجتماعى ينشر استمارة تسكين المدينة الجامعية فارغة، ويطلب من الطلاب ملأها وتسليمها بالمدينة.