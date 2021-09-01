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حبس عاطل لاتهامه بالترويج للمواد المخدرة في الإسكندرية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل  لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 24 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.

اتجار بالمخدرات
كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة مقيم بالمحافظة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة المنتزة ثالث بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول)، وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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قسم المنتزه حبس عاطل الإسكندرية اتجار في مواد مخدرة

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