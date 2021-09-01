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"الهجرة" تصدر العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك"

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثاني والثلاثين من مجلة "مصر معاك"، تستعرض فيها جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي "حياة كريمة"، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

إنجازات الدولة المصرية
كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها المدينة الغذائية "سايلو فودز"، والتي توفر الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس.

سايلو فودز
وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا عن نماذج ناجحة من المصريين بالخارج، كما نفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة

الكلمات المفتاحية

وزير الهجرة وزارة الهجرة الهجرة

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