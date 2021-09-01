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تعرف على المصروفات الدراسية للعام الجديد 2021 للمدارس الحكومية

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:25 م
المصروفات الدراسية للعام الجديد 2021
المصروفات الدراسية للعام الجديد 2021
يبحث مجموعة كبيرة من أولياء الأمور عن المصروفات الدراسية للعام الجديد 2021 للمدارس الحكومية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن المصروفات المدرسية الحكومية للعام الدراسي القادم 2021 – 2022، والتي تشمل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية.  

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، المصروفات الدراسية للعام الجديد 2021 بجميع الصفوف التعليمية الأساسية: 


المصروفات الدراسية للعام الجديد 2021


مصروفات رياض الاطفال
وبحسب بيان التعليم، جاءت مصروفات الدراسة في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية، نحو 305 جنيهات.

مصروفات المرحلة الابتدائية
وانقسمت المصروفات المدرسية للمرحلة الابتدائية، لقسمين الأول بداية من الأول وحتى الرابع الابتدائي، وقيمة المصروفات الدراسية نحو 305 جنيهات، أما الصفان الخامس والسادس، فكانت مصروفات العام الواحد نحو 205 جنيهات.

مصروفات المرحلة الإعدادية
وبداية من الصف الأول حتى الثالث الإعدادي حددت المصروفات الدراسية بـ205 جنيهات لكل صف دراسي.

مصروفات الثانوية العامة
وجاءت مصروفات العام الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي العام نحو 520 جنيهًا، بينما الصف الثاني والثالث فكانت نحو 505 جنيهات.

مصروفات التعليم الثانوي الفني
وسجلت مصروفات الصف الأول بالتعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته نحو 220 جنيهًا، أما باقي الصفوف فنحو 205 جنيهات لكل صف دراسي.

ويجرى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد بذلك.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أن العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 سوف يبدأ يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، بينما تبدأ إجازة منتصف العام من السبت الموافق 5 فبراير، ويستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير، ومدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا.

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