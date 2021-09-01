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أهم مباريات اليوم الاربعاء 1-9-2021

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
يستعرض موقع "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الاربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 على كافة البطولات العربية والأوروبية.

وبدأت اليوم مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 في القارة الإفريقية والأوروبية والتي تشهد العديد من المباريات المهمة.

وإليكم جدول أهم مباريات اليوم:

السنغال ضد توجو وتُذاع

غينيا بيساو ضد غينيا 

مصر ضد أنجولا 

مالي ضد رواندا 

لبيبا ضد الجابون

كازاخستان ضد أوكرانيا 

لوكسمبرج ضد إذربيجان

البرتغال ضد إيرلندا 

فرنسا ضد البوسنة والهرسك

لاتفيا ضد جبل طارق 

النرويج ضد هولندا

تركيا ضد الجبل الأسود

الدنمارك ضد إسكوتلندا 

مولدوفا ضد النمسا 

روسيا ضد كرواتيا 

سلوفينيا ضد سلوفاكيا

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