ريم البارودي تظهر بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها عبر"إنستجرام"





ظهرت الفنانة ريم البارودي، في أحدث إطلالة كاجوال مميزة، ورحبت بقدوم شهر سبتمبر وتفاعلت مع محبيها حيث تحرص على مشاركتهم دائماً.



وقامت ريم، بنشر الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"مرحباً سبتمبر".





وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.







وقالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصاما ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.



