سر رحيل كيفين جونسون عن الأهلي

قرر جهاز الكرة فى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى بالاتفاق مع الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى المدير الفني للفريق، على عدم بقاء الثنائى كيفين جونسون المدرب العام ويوشيا فالوديا محلل الأداء.





وبدأ موسيماني بالفعل في البحث عن أسماء جديدة لتحل محل الثنائي في الفريق للعمل مع الجهاز في الفترة القادمة.





وكان موسميانى قد اختلف مع كيفين جونسون فى الفترة الماضية، بسبب عدم حماسه فى التعاون معه، خاصة مع وصول بعض العروض من الدورى الجنوب إفريقى للحصول على خدماته.





يذكر أن النادى الأهلى كان قد خسر لقب الدورى الممتاز، وذلك بفارق 4 نقاط حيث حصل الفارس الأبيض على اللقب.