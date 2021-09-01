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بورصة الدواجن العمومية.. مفاجأة في أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:21 م
بورصة الدواجن العمومية -الدواجن
بورصة الدواجن العمومية -الدواجن
بورصة الدواجن العمومية.. مفاجأة في أسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم انخفاض بسيط، حيث يتراوح سعر كيلو الفراخ بين 22 و23 ، اما أمس فتراوح سعر الفراخ البيضاء من 24 و26 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر البط من خلال بورصة الداجن العمومية من 32 إلى 37 جنيها، مقارنة بالأمس حيث سجل 45 جنيها للكيلو، وعن تفاصيل أكثر حول بورصة الدواجن العمومية اتبعوا التالي:

تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة حول بورصة الدواجن العمومية، تسهيلا على المواطنين معرفة الأسعار وإليكم التفاصيل:

بورصة الدواجن العمومية.. أسعار الفراخ (البيضاء والبلدي) والبط 
بورصة الدواجن العمومية، سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 22 إلى 23 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و22 جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء من 25 إلى 27 جنيهًا، وسجلت أسعار البط من خلال بورصة الداجن العمومية سعر من 32 إلى 37 جنيها.

بورصة الدواجن العمومية.. أسعار البيض والكتكوت والبانيه
- سجل سعر البيض الأبيض والأحمر سعر من 30 إلى 35 جنيها للكرتونة.
- سجل سعر البيض البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء بين 35 إلى 40 جنيهًا للكرتونة.
-تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و7 جنيهات
- سجل الكتكوت "ساسو" 4 إلى 6 جنيهات
- الكتكوت البلدي 5 جنيهات
- وصل سعر البانية إلى 65 جنيهًا.

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