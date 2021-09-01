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موعد مباراة فرنسا والبوسنة والهرسك اليوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2022

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد نادر
يستضيف بطل العالم النسخة السابقة منتخب فرنسا نظيره البوسنه والهرسك، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "المينو ستراسبورغ الفرنسي" في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في لقائين وتعادل في مباراة واحدة أمام المنتخب الأوكراني بهدف لمثله، ويأتي منتخب البوسنة والهرسك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

جدير بالذكر أن المباراة سوف تنقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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